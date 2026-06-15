Άρης: «Στην αρχή είχαμε 5% πιθανότητες» - Σιάο και Ζήσης για το πώς γεννήθηκε η ιδέα για Σπανούλη

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη ως νέου προπονητή του Άρη, Σιάο και Ζήσης αναφέρθηκε στη συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο τόνισε στις δηλώσεις του: «Είναι μια αρκετά ωραία μέρα σήμερα, έτσι; Την προηγούμενη σεζόν δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ, αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες, όμως στο τέλος της ημέρας πετύχαμε τον στόχο μας και φέραμε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Βήμα-βήμα θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα αυτού του συλλόγου.

Πέρσι αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, όμως ήμασταν όλοι μαζί και καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε. Από όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για να φέρουμε τον Σπανούλη, δεν είχαμε πολλές πιθανότητες. Ο Ζήσης μου έλεγε στην αρχή για 5%, κι αυτό σιγά-σιγά ανέβαινε, μιλούσαμε συνεχώς με τον Νίκο επί ώρες!

Καταφέραμε να φέρουμε τον Σπανούλη σε αυτή την ομάδα. Ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης και μοιράστηκε το όραμά μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη νέα εποχή. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Eurocup, ίσως μελλοντικά και στη Euroleague. Είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι πως όλα θα πάνε καλά».

Ο GM του Άρη, Νίκος Ζήσης ανέφερε, από την πλευρά του, ότι: «Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ. Η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε όταν έκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Όταν πιστεύεις και αγαπάς αυτό που κάνεις τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Ευχαριστώ τον Ρίτσαρντ Σιάο που έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι ο Βασίλης εδώ. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε ότι έχει δίψα για αυτό που χτίζουμε. Ευχαριστώ τον Βασίλη που φέρνει τη δική του νοοτροπία, το πάθος και τη φιλοσοφία του. Με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση θα μας φέρει στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης».