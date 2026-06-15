Άρης: «Αυξάνεται η χωρητικότητα στο Αλεξάνδρειο» - Ξεκινά η διάθεση των διαρκείας

Ο Άρης έχει μπει σε νέα εποχή, με την ΚΑΕ να παρουσιάζει το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) τον Βασίλη Σπανούλη σε συνέντευξη Τύπου.

Η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» έδωσε το «παρών», αναλύοντας το πλάνο για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

Μάλιστα, ο CEO της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης ανακοίνωσε την αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρείου κατά 20% από τη φετινή κιόλας σεζόν, ενώ ενημέρωσε και για τη διάθεση περίπου 4.000 διαρκείας από σήμερα (15/6) το απόγευμα.

«Το χρέος αποτελεί παρελθόν. Είναι μια δέσμευση για το μελλοντικό χτίσιμο. Λειτουργούμε με βάσεις μηδενικού δανεισμού για να μην κινδυνέψει η ομάδα μελλοντικά. Έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο. Έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για το γήπεδο και είμαστε σε καλό σημείο. Πρέπει το ζήτημα να περάσει από πολλούς φορείς. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Ολοι έχουν κατανόηση πως είναι μια win/win κατάσταση για όλους. Πρέπει να υπάρχουν λογικές βάσεις για να είναι βιώσιμο το Αλεξάνδρειο.

Η ιδιοκτησία θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα μιας τέτοιας συμφωνίας. Είναι ο σωστός τρόπος αυτός και είμαι χαρούμενος για αυτό. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Θα πρέπει και ο Αρης να εξετάσει τις εναλλακτικές του αν δεν φτάσουμε κάπου. Θα δούμε κάποιες αλλαγές από φέτος. Φέτος η χωρητικότητα του Αλεξανδρείου θα αυξηθεί κατά 20%, θα υπάρχει μια κερκίδα στο κενό σημείο. Θα γίνονται σταδιακά οι εργασίες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου:

O Χάρης Παπαγεωργίου είπε: «Θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναδρομή. Πέρασε ένας χρόνος από τη μεταβίβαση των μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο. Άρχισε μια νέα εποχή για τον Άρη. Θέσαμε στόχους. Είπαμε ότι η πρώτη χρονιά θα ήταν μια μεταβατική χρονιά, με στόχο την εξυγίανση του οικονομικού. Ο δεύτερος στόχος ήταν μια αξιόμαχη ομάδα στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και ο τρίτος είναι η χτίσουμε μια δομή με γνώμονα ο Άρης να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Πάντα υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό ώστε να φέρνουν τον Άρη ψηλά. Ευχαριστώ τον Αγαπητό Διακογιάννη και τον Βύρωνα Αντωνιάδη, αλλά και τον Νίκο Ζήση, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ΚΑΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο του Άρη, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και ο ενθουσιασμός πολλαπλασιάζεται. Ο Άρης είναι σε καλά χέρια και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη το αγωνιστικό κομμάτι ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Πρέπει να συγκρατούμε τον ενθουσιασμό μας και με πολύ δουλειά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Ο Αγαπητός Διακογιάννης τόνισε: «Όταν ξεκινήσαμε όλη την κουβέντα πέρυσι το πρώτο πράγμα ήταν το χρέος, το οποίο δεν υπάρχει. Σήμερα η ομάδα και το βλέπετε σε κάθε τρίμηνο, λειτουργεί με βάσεις μηδενικού δανεισμού. Θα χτίσουμε κάτι που θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την ομάδα και χωρίς να υπάρχει άλλη βάση. Όταν ξεκινήσαμε να θέτουμε τα πράγματα προς πλάνο μέσα στην πορεία καταλάβαμε γιατί αυτό ήταν δύσκολο. Είδαμε ότι σε πολλά από τα Μέσα έγιναν γνωστά συμβόλαια και λεπτομέρειες. Κάναμε μεγάλη δουλειά για να έρχεται και να φεύγει ο κόσμος με ασφάλεια, γιατί έκαναν πράγματα που είχαν συνηθίσει. Κάναμε πράγματα που σε κάποιους φάνηκαν περίεργες συνθήκες. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία το πώς θα τρέχουμε τα παιχνίδια. Όταν κάναμε τις οικονομικές διαδικασίες είδαμε τραπεζικούς λογαριασμούς με διάφορες λεπτομέρειες.

Μπορεί να έφευγαν χρήματα που δεν καταλαβαίναμε από πού έφευγαν τα χρήματα. Σε κάποια φάση όντως κατεβάσαμε ρολά, γίναμε πιο απόμακροι για να προστατέψουμε την ίδια την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, τον κόσμο που είχαν την υπομονή να μας δώσουν το χρόνο να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Ήρθαμε πιο κοντά μέσα από αυτό και η διαδικασία θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά. Έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο το δεύτερο και πιο σημαντικό ήταν το γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για το γήπεδο και πάνε αρκετά καλά. Για να παραχωρηθεί ένα γήπεδο περνάει από αρκετούς φορείς ακόμα και τοπικούς και για να έρθουν όλοι σε μια συμφωνία είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους καταλαβαίνουν ότι είναι μια win-win κατάσταση.

Πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία που θα ακολουθεί κάποιες βάσεις για να είναι το Αλεξάνδρειο βιώσιμο, να αναπτύξουμε όλες τις δραστηριότητες που θέλουμε. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο πώς κοιτάζει η διοίκηση το γήπεδο. Η πόλη θέλει να φέρει περισσότερο πράσινο στο χώρο της ΔΕΘ και όχι μόνο. Πρέπει να τεθούν υπόψιν στις συζητήσεις. Δεν είναι μόνο ως ΚΑΕ ή ως Άρης να πάρουμε πράγματα. Κοιτάζουμε με κοινωνικό αποτύπωμα και είμαι χαρούμενος που και η ιδιοκτησία το βλέπει έτσι. Θέλουμε να φέρουμε αυτή τη συζήτηση και θα φτάσουμε μέχρι λογικά σημεία. Στον επόμενο χρόνο θα εξετάσουμε τις επιλογές μας. Αυτό δεν μας έχει σταματήσει από το να φέρουμε κάποιες αλλαγές από φέτος. Η χωρητικότητα του Αλεξανδρείου θα αυξηθεί κατά 20%. Αυτό θα γίνεται σταδιακά. Θα λαμβάνεται υπόψιν και η εμπειρία των φιλάθλων ώστε να επενδύουμε σε αυτό. Θα υπάρχουν κομμάτια που θα σχετίζονται με αισθητικές παρεμβάσεις και την εμπειρία θέασης. Ήταν μια χρονιά που θέσαμε κάποιες βάσεις και είμαστε χαρούμενοι κα ενθουσιασμένοι γι αυτό που έρχεται και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Ο Βύρων Αλεξιάδης ανέφερε: «Ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και θέσαμε τις βάσεις γι αυτό που έρχεται. Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να δουλεύουμε με μπασκετάνθρωπους που είναι εμβληματικές φιγούρες. Είναι τιμή μας. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε το αγωνιστικό να προοδεύσει. Όταν αναλάβαμε είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα, έναν οργανισμό που θα είναι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Πιστεύουμε ότι οι σπουδαίοι αθλητές και τα σπουδαία στελέχη έρχονται γιατί όταν μιλάνε με ανθρώπους που δούλεψαν εκεί υπάρχει το υπόβαθρο.

Έχουμε κάποια μετρήσιμη πρόοδο. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση του νέου site και του app. Ήταν μεγάλη αναβάθμιση και την βλέπετε και στα social media. Όσον αφορά την Euroleague, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε engagement ανά follower και το καταφέραμε σε ένα μόνο χρόνο. Προσελκύσαμε παγκόσμια brands, όπως η uber και η coca cola. Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις που έφεραν αναβάθμιση στο χώρο και δημιουργώντας νέους λειτουργικούς χώρους. Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον Άρη πιο κοντά στον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας που θα είναι διαθέσιμα από τις 19:14 από σήμερα. Οι πρώτοι που πίστεψαν στην προσπάθεια θα θέλαμε να ανταμειφθούν.

Από σήμερα έως τις 25 Ιουνίου θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της ίδιας θέσης, από τις 26 έως τις 31 του μήνα θα μπορούν να αλλάξουν θέση και από 01/07 θα είναι διαθέσιμα για όλους με σκοπό τα 4.000 διαρκείας. Η φλόγα καίει πολύ πιο δυνατά και αυτό αποδείχθηκε στα δύσκολα χρόνια. Καλούμε τον κόσμο του Άρη να είναι μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι. Φαίνεται από την ατμόσφαιρα και πιστεύουμε θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη και μεταβατική χρονιά και θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας».