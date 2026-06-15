3D Aνάλυση: Η κομβική απουσία του Χουάντσο και… η κυκλοφορία του Ολυμπιακού

Μια ακόμη σειρά τελικών ολοκληρώθηκε και, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε σε όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ, το αγωνιστικό σκέλος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ιστορία έγραψε πως ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, επικρατώντας ενός πολύ καλά διαβασμένου Παναθηναϊκού, ο οποίος κόντρα στις προβλέψεις έστειλε τη σειρά σε Game 5.

Το πέμπτο παιχνίδι διέφερε σημαντικά από τα προηγούμενα. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την πιο ολοκληρωμένη του εικόνα στη σειρά, βρίσκοντας λύσεις που του είχαν λείψει στα προηγούμενα ματς. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός στερήθηκε στοιχεία που είχαν αποδειχθεί καθοριστικά στο Game 4. Η απουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ από την εξάδα των ξένων αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, ενώ το διάβασμα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κυκλοφορία της μπάλας αποτέλεσε ένα από τα «κλειδιά» του G5.

Η απουσία του Χουάντσο στέρησε μέγεθος και αμυντικές λύσεις

Αν κάποιος σταθεί αποκλειστικά στα συνολικά ριμπάουντ, δύσκολα θα αντιληφθεί την πραγματική εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 ριμπάουντ και ο Ολυμπιακός με 36, μια διαφορά που εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει καθοριστική. Όμως, οι Πειραιώτες κατάφεραν και ανανέωσαν 14 φορές τις επιθέσεις τους, αριθμός απαγορευτικός, πετυχαίνοντας μάλιστα και 19 πόντους από επιθετικά ριμπάουντ. Σε ένα παιχνίδι με τέτοια κρισιμότητα, έχοντας ήδη πάρει το «μάθημα» των προηγούμενων αγώνων, ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» αυτή τη συνθήκη. Μεγάλη αιτία αυτής της κατάστασης, ήταν ξεκάθαρα η απουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός έδειξε στο Game 4 πως μπορεί να κρύψει αρκετές αδυναμίες στο αμυντικό κομμάτι και με την κατάλληλη καθοδήγηση που είχε, ήταν καθοριστικός για την τελική έκβαση.

Είχαμε αναλύσει στην προηγούμενη ανάλυση, πως ο «τρικ» του κόουτς Αταμάν να βάλει τον Χουάντσο στον χειριστική (Τζόζεφ), ώστε να του κλείνει τις γραμμές πάσας και να παίρνει τις αλλαγές, βραχυκύκλωσε τον Ολυμπιακό. Στο Game 5, χωρίς τον Χουάντσο, ο Ολυμπιακός είχε εξαιρετική κυκλοφορία στην περιφέρεια, δημιουργώντας συνεχώς «ρωγμές». Για παράδειγμα, μετά από ένα pick and roll Γουόρντ - Μιλουτίνοφ, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού κατάφερε να περάσει διαγώνια πάσα, χωρίς την παραμικρή ενόχληση, ενώ στην αδύναμη πλευρά βρίσκεται ο Όσμαν. Ο Τούρκος δεν έχει καλές αντιμετωπίσεις σε καταστάσεις close - outs, με τον Ολυμπιακό να «στοχεύει» αυτή την αδυναμία.

Έτσι, ο Πίτερς κάνοντας το drive, αναγκάζει την άμυνα του Παναθηναϊκού να κλείσει, με του Τολιόπουλου και ο Πίτερς με ένα από repositioning καταφέρνει και παίρνει επιτυχημένα το ελεύθερο τρίποντο. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός είχε διαβάσει την αδυναμία του Παναθηναϊκού, ειδικά με Τολιόπουλο - Όσμαν στην πεντάδα.

Το διάβασμα του κόουτς Μπαρτζώκα και το ατού του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν εξαιρετικός τακτικά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και απέναντι στον Παναθηναϊκό έκανε αυτό ακριβώς. Τόσο σε καταστάσεις transition, όσο και σε καταστάσεις set επίθεσης, η στόχευση ήταν απόλυτα σωστή. Γενικότερα, αυτό που έκανε τη διαφορά, ήταν πως ο Ολυμπιακός είχε τη σταθερότητα. Λογικό, γιατί αυτό το μπάσκετ πρεσβεύει εδώ και αρκετά χρόνια και πλέον με τον ίδιο προπονητή επί μια εξαετία, η ομάδα έχει τις «συνήθειες της».