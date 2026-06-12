Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Σλούκας, μέρος του προγράμματος ο Όσμαν

Το Game 5 των τελικών της GBL, ουσιαστικά έφτασε. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον μεγάλο αγώνα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Προπόνηση που περισσότερο θύμιζε… νοσοκομείο.

Τα προβλήματα και μέσα στους τελικούς, είναι… βουνό για τον Εργκίν Αταμάν. Ο κόουτς των «πράσινων» είδε τον Κώστα Σλούκα να μην προπονείται, όπως φυσικά έγινε και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Αμφότεροι θα είναι νοκ-άουτ για το μεγάλο ματς όπως όλα δείχνουν.

Αντίθετα, ο Τζέντι Όσμαν που ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στη μέση και έχασε το Game 4, ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Η συμμετοχή του στον αγώνα του ΣΕΦ, θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Με την τελική απόφαση να επηρεάζει άμεσα την εξάδα ξένων για το ματς.

Λεσόρ και Καλαϊτζάκης που επίσης αντιμετώπισαν προβλήματα, αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή τους.