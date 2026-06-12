Τρέβορ Χάτζινς: «Με την στήριξη των φιλάθλων μας θα έχουμε μία πολύ καλή χρονιά»

Ο Τρέβορ Χάτζινς παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του «Δικεφάλου», με τον Αμερικάνο να αναφέρεται στη συνύπαρξη με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χάτζινς στην επίσημη ιστοσελίδα του «Δικεφάλου»:

“Είναι μία μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία για μένα η συνεργασία μου με τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι κάτι που σημαίνει πολλά για μένα. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κόουτς Τρινκιέρι πριν υπογράψω με την ομάδα και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συμμετέχω σε αυτή τη νέα πρόκληση”.

Για τη συνύπαρξή του με τον Ντέιβιντ ΝτιΛεό: “Ναι, μιλήσαμε για λίγο όταν έμαθε ότι υπέγραψα. Μου είπε ότι πρόκειται για ένα καλό πρωτάθλημα με ποιοτικούς παίκτες. Ήταν ενθουσιασμένος και χαρούμενος για μένα”.

Για τη συνύπαρξή του με τον Κέβιν Πόρτερ: “Ο κόσμος του μπάσκετ είναι πολύ μικρός. Το να είμαι συμπαίκτης με τον KPJ ήταν μια ωραία εμπειρία. Χαίρομαι που του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί στην ομάδα που θα είμαι πλέον και εγώ και ότι τα πήγε καλά”.

Για τον λόγο που φοράει το No12: “Όταν ήμουν στο λύκειο, μπήκα στην πρώτη ομάδα ως πρωτοετής. Στην πρώτη προπόνηση της σεζόν, ο προπονητής μου μοίραζε τις φανέλες στους παίκτες. Όλοι πήραν φανέλα εκτός από εμένα. Για την πρώτη εβδομάδα έκανα προπόνηση φορώντας ένα απλό T-shirt. Τη δεύτερη εβδομάδα ξεκινήσαμε την προπόνηση και ο προπονητής μου πέταξε μια φανέλα. Ήταν η φανέλα με το νούμερο 12. Αυτή η εμπειρία με έκανε να έχω μεγαλύτερο κίνητρο και παράλληλα να παραμένω ταπεινός. Από εκείνη τη στιγμή κράτησα το 12 σε όλη μου την καριέρα”.

Για τις φιλοδοξίες του: “Θέλω να κερδίσω. Είπα στον κόουτς Τρινκιέρι ότι είμαι νικητής. Αυτό ακριβώς θέλω να πετύχω και με αυτόν τον σύλλογο. Το πρωτάθλημα είναι πραγματικά πολύ δυνατό και πιστεύω ότι με τη στήριξη των φιλάθλων μας μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά όλοι μαζί”.