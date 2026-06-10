Αταμάν: «Θέλουμε τον τίτλο εκεί – Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στην ΕΡΤ:

«Παίξαμε εκπληκτικά, δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που πάλεψαν κέρδισαν και δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να πάρει τον τίτλο εδώ.

Τώρα είναι η ώρα μας να πάρουμε τον τίτλο στην έδρα τους. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ με τον Γκραντ και τον Χουάντσο. Χάσαμε και τον Κέντρικ Ναν με 5 φάουλ, όπως και τον Γκραντ και ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Όλοι έπαιξαν πολύ καλά, κάποιοι και πάνω από 40 λεπτά.

Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο και θέλουμε να το κάνουμε εκεί. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια εκεί και θα τα καταφέρουμε. Είναι ο τελευταίος τελικός, σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός, όμως τέτοια είμαστε και εμείς».