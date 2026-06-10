Η ΕΟΚ θα κρίνει την καταγγελία του Παναθηναϊκού κατά του Ολυμπιακού για το θέμα της ΕΡΤ
Η Αθλητική Δικαστής του ΕΣΑΚΕ δήλωσε αναρμόδια για το θέμα της ΕΡΤ, με την καταγγελία των «πράσινων» κατά των «ερυθρόλευκων» να πηγαίνει στην ΕΟΚ.
Στα γραφεία της ΕΟΚ θα κριθεί η τύχη της καταγγελίας του Παναθηναϊκού, κατά του Ολυμπιακού, αναφορικά με το θέμα της ΕΡΤ.
Με βάση το σκεπτικό της, η δικαστής του ΕΣΑΚΕ έκρινε ότι δεν μπορεί να εξετάσει την ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ. Η καταγγελία δεν απορρίφθηκε επί της ουσίας κι αυτό σημαίνει πως θα κριθεί σε άλλο δικαιοδοτικό όργανο.