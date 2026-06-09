Βαριά τιμωρία για τον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (pic)

Η ΕΕΑ ανακοίνωσε βαριά «καμπάνα» υψους 81.000 ευρώ σε μετόχους του Προμηθέα και μέλη της διοίκησής του, για τη μη υποβολή Πόθεν Έσχες. Το γεγονός αυτό έρχεται να συνδεθεί με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος έχει κληθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες να καταθέσει εκ νέου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λόγω του ότι η πρώτη του απολογία χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

Η απόφαση της ΕΕΑ χωρίζεται σε τρία σκέλη. Στο πρώτο, οι τρεις βασικοί μέτοχοι, Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζάννης, τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ ο καθένας για μη υποβολή αποδεικτικού κατάθεσης πόθεν έσχες έτους 2025. Στις ποινές συμπεριλαμβάνεται και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο οποίος καλείται να αποπληρώσει ένα πρόστιμο της τάξεως των χιλίων ευρώ.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, τιμωρείται ολόκληρη η διοίκηση του Προμηθέα στο δεύτερο σκέλος της απόφασης. Ο πρόεδρος, Χρήστος Μηλάς με 8.000 ευρώ, ο Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος καθώς και τα δυο μέλη του Δ.Σ. της ομάδας, Αθανάσιος και Διονύσιος Γεωργόπουλος με 7.000 ευρώ ο καθένας.

Η πιο βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στους Σοφοκλή Μπίτα και Γεώργιο Κούλη, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με 15.000 ευρώ έκαστος.

Υπενθυμίζουμε πως κλήση είχε γίνει τόσο στον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, όσο επίσης και στην ΚΑΕ Μαρούσι για τις καταγγελίες προς το πρόσωπό του.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της ΕΕΑ