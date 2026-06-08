Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Σ.Ε.Φ. Ο Καουάι Λέοναρντ (vid)

Στο Σ.Ε.Φ για τις ανάγκες του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR βρίσκεται το αστέρι των Λος Άντζελες Κλίπερς και του NBA Καουάι Λέοναρντ.

Ο 34χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε τη χρονιά του στο NBA με την ομάδα του Λος Άντζελες και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.

Ο Λέοναρντ έχει υπάρξει συμπαίκτης στο Σάν Αντόνιο με τον γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ και μαζί έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2014 στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.