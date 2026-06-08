Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Σ.Ε.Φ. Ο Καουάι Λέοναρντ (vid)
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο σούπερ-σταρ του NBA, Καουάι Λέοναρντ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο τελικό της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.
Στο Σ.Ε.Φ για τις ανάγκες του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR βρίσκεται το αστέρι των Λος Άντζελες Κλίπερς και του NBA Καουάι Λέοναρντ.
Ο 34χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε τη χρονιά του στο NBA με την ομάδα του Λος Άντζελες και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.
Ο Λέοναρντ έχει υπάρξει συμπαίκτης στο Σάν Αντόνιο με τον γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ και μαζί έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2014 στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.