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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Σ.Ε.Φ. Ο Καουάι Λέοναρντ (vid)

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο σούπερ-σταρ του NBA, Καουάι Λέοναρντ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο τελικό της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Σ.Ε.Φ. Ο Καουάι Λέοναρντ (vid)
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Στο Σ.Ε.Φ για τις ανάγκες του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR βρίσκεται το αστέρι των Λος Άντζελες Κλίπερς και του NBA Καουάι Λέοναρντ.

Ο 34χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε τη χρονιά του στο NBA με την ομάδα του Λος Άντζελες και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.

Ο Λέοναρντ έχει υπάρξει συμπαίκτης στο Σάν Αντόνιο με τον γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ και μαζί έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2014 στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

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