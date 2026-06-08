Χαλασμός από 2.000 Παναθηναϊκούς και μία μόνο απαίτηση

Για μία ακόμα φορά ο κόσμος ήταν πιστός στο… ραντεβού του. Πάνω από 2000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα του «τριφυλλιού» και θέλησαν να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ της 3ης αναμέτρησης των τελικών.

Η Αστυνομία προσπάθησε να χαλάσει τα σχέδια των «πράσινων», μη επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο, αλλά η παρέμβαση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού υπήρξε καταλυτική και έτσι λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας, 2.000 «πράσινοι» βρέθηκαν στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Εκεί με το που άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση οι παίκτες της ομάδας για να επιβιβαστούν στο πούλμαν, ο κόσμος τους αποθέωνε, έναν-έναν και είχε μόνο μία απαίτηση. Το διπλό στο Φάληρο.