· Παναθηναϊκός

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Έπειτα από διαβουλεύσεις των ανθρώπων της ΚΑΕ με την Αστυνομία ο δρόμος άνοιξε και ο κόσμος πλησιάσει στο ξενοδοχείο.

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού
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Μετά από μια απίστευτη και ανεξήγητη ταλαιπωρία, λόγω των αποφάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κόσμος που βρίσκεται πέριξ του ξενοδοχείου που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αρχίζει να πλησιάζει στον προορισμό του.

LIVE MATCH ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (21:00)

Η Αστυνομία έκανε ότι μπορούσε για να μην επιστρέψει στους φίλους του «τριφυλλιού» να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, αλλά οι άνθρωποι των «πράσινων» έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις με την Αστυνομία κατάφεραν να… ανοίξουν τον δρόμο και να μπορέσουν να επιτρέψουν στον κόσμο να προσεγγίσει το ξενοδοχείο, λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

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