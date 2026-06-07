Ιγκόρ Μίλισιτς: «Είχα ενημερωθεί για τις συζητήσεις με τον Σπανούλη, ήξερα ότι το θέμα μου τελείωνε»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για πρώτη φορά μετά το τέλος της θητείας του στον Άρη, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, καθώς και στην κατακόρυφη αύξηση του μπάτζετ εν όψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος Κροατοπολωνός τεχνικός:

«Στην Ελλάδα, όλα συμβαίνουν γρήγορα. Αυτή τη στιγμή… όλα είναι πάνω στη φωτιά. Τα πράγματα έγιναν ως εξής. Τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο είχαμε ήδη καταστρώσει ένα πλάνο. Ο αγωνιστικός προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς θα ήταν μεταξύ 3.8 και 4 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο η σεζόν πλησίαζε προς το τέλος της και ξεκινούσαν τα Playoff, εντάθηκε η ατμόσφαιρα γύρω από το κλαμπ και το μπάτζετ ξαφνικά εκτοξεύτηκε στα 8-8.5 εκατομμύρια ευρώ.

Στη διάρκεια του Final Four πολλά συνέβησαν. Το κλαμπ άρχισε να έχει σοβαρές συζητήσεις με τον Βασίλη Σπανούλη για τις οποίες ενημερώθηκα. Ο κόουτς παρουσίασε τους όρους του οι οποίοι περιλάμβαναν αύξηση του προϋπολογισμού… κι έτσι εγώ ήμουν σε αναμονή. Ο Νίκος Ζήσης κάνει σημαντική δουλειά στην ομάδα. Είναι πολύ καλός φίλος του προπονητή Σπανούλη και έχουν οικογενειακούς δεσμούς.

Επειδή ο Σπανούλης έχει μεγάλη οικογένεια, ήταν πιο βολικό γι' αυτόν να μείνει και να εργαστεί τοπικά στην Ελλάδα παρά να μετακομίσει πιο μακριά στην Ευρώπη. Όλα πήγαν καλά, ας πούμε, εις βάρος μου, αλλά δεν μετανιώνω. Ούτε για τον εαυτό μου ούτε για αυτούς. Δύο σπουδαίοι φίλοι στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ ένωσαν τις δυνάμεις τους. Είναι δύσκολο να θυμώσεις γι' αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για το αν τον ενόχλησαν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τους ανθρώπους του Άρη, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς απάντησε:

«Όχι γιατί όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Από τη στιγμή που τελείωσε το Final Four, ήξερα ότι το θέμα μου θα τελείωνε σε επτά ημέρες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Κι αυτό ήταν καλό. Δεν αλλάζει δραματικά την κατάστασή μου η μία επιπλέον εβδομάδα. Δεν κράτησε μήνες».