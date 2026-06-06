Η ΑΕΚ παραμένει σταθερή στο πλάνο της: Ο καθοριστικός ρόλος του Σάκοτα σε μια καταλυτική σεζόν

Η ΑΕΚ έχει ήδη στραφεί στην επόμενη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση μιας σεζόν που κρίνεται συνολικά επιτυχημένη, αλλά αφήνει μια… πικρή γεύση, λόγω της απώλειας του Basketball Champions League.

Πλέον, το βάρος έχει πέσει στον σχεδιασμό της σεζόν 2026/27, όπου στόχος είναι η περαιτέρω αγωνιστική αναβάθμιση, σε ένα περιβάλλον που αναμένεται πιο απαιτητικό λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν σε ΠΑΟΚ και Άρη.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να… παρασυρθούν, παραμένοντας σταθεροί στο πλάνο τους, με μελετημένες κινήσεις και αποφυγή υπεραξιών. Η φιλοσοφία της ομάδας παραμένει προσανατολισμένη στη σωστή αξιοποίηση της αγοράς και στη δημιουργία συνόλων που αποδίδουν πάνω από το αγωνιστικό τους ταβάνι.

Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στον πάγκο της ΑΕΚ για τρίτη διαδοχική σεζόν. Ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ομάδας, με στόχο την αναβάθμιση του ρόστερ και τον εντοπισμό παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι πρώτες λίστες μεταγραφικών στόχων να έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζονται, ώστε η ΑΕΚ να κινηθεί μεθοδικά και χωρίς βιασύνη.

Η ενίσχυση του ρόστερ αναμένεται να συνεχιστεί με προσεκτικές κινήσεις, με έμφαση κυρίως στις θέσεις «1» και «5», όπου η «Ένωση» εξετάζει περιπτώσεις υψηλού επιπέδου που θα ανεβάσουν άμεσα την ποιότητα της ομάδας.

Παράλληλα, στην ΑΕΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνουν από το δικό τους πλάνο. Η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της και στην εσωτερική της αναβάθμιση, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των άλλων.

Το φετινό καλοκαίρι, άλλωστε, θεωρείται κομβικό, καθώς στον ορίζοντα βρίσκονται και οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με την ΑΕΚ να επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στη νέα εποχή και με στόχο την παρουσία στο NBA Europe, κάτι που θα αλλάξει συνολικά το status του οργανισμού.

Το συνολικό πλάνο έχει χαραχθεί από τον Μάκη Αγγελόπουλο σε συνεργασία με τον Ντράγκαν Σάκοτα, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Σέρβου τεχνικού να αποτελούν βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ προχωρά με σταθερότητα στο δικό της πλάνο, χωρίς να επηρεάζεται από τις κινήσεις του ανταγωνισμού, με στόχο μια ακόμα πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ομάδα την επόμενη σεζόν.