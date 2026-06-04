Τζέιμς για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτά δεν μου αρέσουν στο ελληνικό μπάσκετ»

Θέση για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πήρε ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο άσος της Μονακό έκανε retweet δημοσίευση των «ερυθρόλευκων» στο Χ και εξέφρασε την άποψή του για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ και συνέχισε:

«Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες και οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με όσα λέγονται και προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί.

Ίσως η λέξη "απόδειξη" να μην είναι η σωστή, όμως δεν έχει σημασία. Το παιχνίδι τελειώνει και όλοι πρέπει να προχωρούν παρακάτω.

Καταλαβαίνω ότι οι διαιτητές κάποιες φορές κάνουν λάθη. Όμως το ίδιο συμβαίνει και με τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη των επιτελείων. Όλοι μπορούν να βρεθούν σε μια κακή ημέρα.

Ξέρω ότι αυτή η άποψη ίσως ακούγεται περίεργη από εμένα, αλλά απλώς εκφράζω τη γνώμη μου».