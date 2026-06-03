Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ενδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό

Την εξάδα ξένων του για τον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε γνωστή πριν από λίγο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με 11 παίκτες για το πρώτο παιχνίδι της σειράς κόντρα στους «πράσινους», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στις διάθεσή του τους εξής.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ,Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς