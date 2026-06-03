Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ενδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό
Δείτε την 11αδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Την εξάδα ξένων του για τον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε γνωστή πριν από λίγο ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με 11 παίκτες για το πρώτο παιχνίδι της σειράς κόντρα στους «πράσινους», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στις διάθεσή του τους εξής.
Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού:
Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ,Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς