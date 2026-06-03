· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός

Την εξάδα ξένων του για τον πρώτο τελικό της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό AKTOR για τον πρώτο τελικό της GBL (3/6, 21:00).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί στην αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, ο έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Ντιλικίνα, ενώ συμπεριέλαβε στη λίστα τον Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:

Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς

COMMENTS
LATEST NEWS
18:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι

18:42 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ενδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό

18:12 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL

18:11 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός

17:58 NBA

ΝΒΑ: Φαβορί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μαϊάμι Χιτ!

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Ελλάδα Κ19 – Σερβία Κ19

17:43 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Τέλος οι Μαϊντάνα και Μουσιόλικ

17:35 EUROLEAGUE

EuroLeague: Κλείνει στη Ντουμπάι ο δήμιος της ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

17:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μυκόνου το προσωπικό τζετ του Μάικλ Τζόρνταν

16:54 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Θύμα έκπληξης η Σαμπαλένκα – Αποκλείστηκε από την Σνάιντερ!

16:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι οικονομικοί όροι στη μεταγραφή του Ζουμπκόφ

16:31 NBA

NBA: Στο στόχαστρο των Πέλικανς ο Τζέιλεν Μπράουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας