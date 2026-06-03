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Άρης: Πρώτος στόχος για τα γκαρντ ο Μαλακάι Φλιν

Δημοσιεύματα από την Ιταλία φέρνουν στο προσκήνιο για τον Άρη την περίπτωση του  Μαλακάι Φλιν. 

Άρης: Πρώτος στόχος για τα γκαρντ ο Μαλακάι Φλιν
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Ο Άρης βρίσκεται εν αναμονή της απάντησης του Βασίλη Σπανούλη, στην πρόταση που του έχει γίνει για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Παράλληλα, όμως, προχωράει και τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Μάλιστα, σύμφωνα με το Sportando, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ως πρώτο στόχο την απόκτηση του Μαλακάι Φλιν!

Ο 28χρονος Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ, έχοντας 17.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ μέσο όρο στο EuroCup, σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Έχει αγωνιστεί και στο NBA με τους Ράπτορς οι οποίοι τον επέλεξαν στο Draft του 2020, ωστόσο πέρασε χρόνο στην G-League με την θυγατρική της ομάδας του Τορόντο.

Το 2024 βρέθηκε στους Ντιτρόιτ Πίστονς, εκεί όπου έχει και την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σκοράροντας 50 πόντους απέναντι στους Ατλάντα Χοκς!

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