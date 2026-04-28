ΔΕΑΒ: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Γιώργο Σπανό

Με 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο «Δικέφαλος», ενώ 10.000 ευρώ επιβλήθηκαν στον ισχυρό άνδρα του Ατρόμητου.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, αφού έλαβε υπόψη της την αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, τις εκθέσεις των δύο τεχνικών παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής και την έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ, επέβαλε εις βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ–Άρης στις 15/04/2026, στο PAOK SPORTS ARENA για την 21η αγωνιστική της α΄ φάσης του πρωταθλήματος GBL, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας ανάρτησαν πανό με προσβλητικές αναφορές στη Δικαιοσύνη και την ΕΛ.ΑΣ.

Σε άλλη απόφασή της, η ΔΕΑΒ, αφού έλαβε υπόψη την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, επέβαλε σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργου Σπανού, πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει, μετά από τη λήξη του αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΛ στις 18/04/2026, στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League, κι ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε ο μεγαλομέτοχος της γηπεδούχου κι άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία.