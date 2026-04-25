Δάκρυσε ο Παπαθεοδώρου: «Πανηγυρίζουμε, είμαστε περήφανοι – Συλλυπητήρια στους απέναντι»
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 21:06
BASKET LEAGUE / Μαρούσι

Ο προπονητής του Αμαρουσίου συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, μετά την παραμονή της ομάδας του στην GBL.

Οι δηλώσεις του συγκινημένου Ηλία Παπαθεοδώρου:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Καλή επιτυχία στον τελικό, εύχομαι ολόψυχα να φέρει το κύπελλο που του αξίζει στην Ελλάδα.

Συγχαρητήρια σε όλους για την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν. Πανηγυρίζουμε, είμαστε περήφανοι. Περήφανοι για τους παίκτες, για το σταφ, για τους οπαδούς, για όσους μας συμπαραστάθηκαν.

Συγχαρητήρια στον κόσμο, συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας, που έχει ήθος και αξιοπρέπεια. Προχωράμε, ευχαριστώ».



BASKET LEAGUE
Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
12 λεπτά πριν Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
15 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
46 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
ΣΠΟΡ
Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
48 λεπτά πριν Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
