Παπαθεοδώρου: «Αυτοί που βλέπουν άσχημα όνειρα, θα δουν εφιάλτες»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου μίλησε για την καταγγελία που έχει γίνει σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου, μετά το ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

Η ΚΑΕ Μαρούσι και προσωπικά ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, είναι αυτοί που κατέθεσαν την καταγγελία με στοιχεία και αποδείξεις. Η οποία αφορά τη σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Προμηθέα, τη στιγμή που είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε στο θέμα στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ταλέντο και έχει και κατεύθυνση στον τρόπο που παίζει. Ελέγξαμε το παιχνίδι 40 λεπτά. Ήμασταν εμφανώς καλύτεροι σε όλες τις πλευρές του γηπέδου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους, την υπομονή τους και την ανοσία που έχουν κάθε βδομάδα σε αυτό που αντιμετωπίζουμε.

Σήμερα πάλι αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ βολών. Σούταρε μόνο 44. Στο δεύτερο μέρος ήταν 25-4 οι βολές, ενώ το Μαρούσι ήταν 15 πόντους μπροστά σε όλο το ματς. Έχουμε μάθει όμως να παλεύουμε και απέναντι στις ομάδες που δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ούτε ο Κολοσσός φέρει ευθύνη. Έχουμε μάθει να παλεύουμε και έχουμε μάθει να προσπαθούμε ως το τέλος.

Αυτό θα κάνουμε. Είμαστε ενωμένοι όλοι. Είδατε πόσο μεγάλη βοήθεια είχαμε από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση. Ήταν η καλύτερη παρουσία τους φέτος. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν σέβονται την ιστορία του Αμαρουσίου και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ πρέπει να συσπειρωθούμε κι άλλο, όπως και κάναμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.

Έχουμε άλλο ένα πολύ δύσκολο ματς μπροστά μας. Θα κάνουμε άλλη μία καλή εβδομάδα προπόνησης και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».

Για τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες: «Εμείς αυτό που επιλέξαμε σαν ομάδα να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε καθαρή την συνείδησή μας. Μπορούμε να κοιτάμε στον καθρέφτη το πρόσωπό μας. Μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια ήρεμοι. Αυτοί που δεν μπορούν να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και που βλέπουν άσχημα όνειρα θα δουν εφιάλτες μπροστά τους. Περιμένουμε τις εξελίξεις, το κράτος έχει παρέμβει. Η καταγγελία είναι ξεκάθαρη, τα στοιχεία αδιάσειστα, τεκμηριωμένα και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό».