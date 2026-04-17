Ολυμπιακός: Έφεση για την τιμωρία Τζόουνς

Στο ΑΣΕΑΔ θα προσφύγει ο Ολυμπιακός για την τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς και την άσεμνη χειρονομία που έκανε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με τη σημερινή της απόφαση, η Δικαστής του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για την άρνηση συμμετοχής της στο περσινό Super Cup, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της οικείας Ειδικής Προκήρυξης, η οποία προβλέπει υποχρεωτικά, πέραν του προστίμου, και τον αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε παραπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, για την παράβαση των διατάξεων της Ειδικής Προκήρυξης, ωστόσο η Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τέσσερις μήνες αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ειδική Προκήρυξη του Super Cup … δεν εφαρμόζεται στο ίδιο το Super Cup !

Παράλληλα, η ίδια Δικαστής τιμώρησε τον αθλητή της ομάδας μας Tyrique Jones για μία φερόμενη «πρόθεση άσεμνης χειρονομίας» με εξοντωτική ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών - που δεν θυμόμαστε να έχει επιβληθεί ξανά στην ιστορία της Α1 -, ενώ ακόμη και η καταγγέλλουσα Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ζητήσει μόνο την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα προσφύγει άμεσα κατά των πιο πάνω αποφάσεων ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών».