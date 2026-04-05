Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπαρτζώκας για ΣΕΦ: «Από μακέτες που είδα θα είναι εκπληκτικό»
Onsports Team 05 Απριλίου 2026, 16:42
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τις εγκαταστάσεις του συλλόγου του Πειραιά.

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα με τη Μύκονο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις εξελίξεις με τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού. Το ΣΕΦ στο μπάσκετ, το νέο κολυμβητήριο που θα χτιστεί και το πλάνο αύξησης χωρητικότητας του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» επισήμανε πως εύχεται να το ζήσει ως προπονητής όλο αυτό, ενώ αποκάλυψε πως έχει δει μακέτες του νέου ΣΕΦ, για το οποίο το κράτος προκήρυξε διαγωνισμό ενεργειακής αναβάθμισης, με τα ταμεία του να επιβαρύνονται 25.000.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είναι φανταστικό. Απ’ ότι ξέρω πολύ μεγάλοι σύλλογοι όπως η Μπάγερν θέλουν να το κάνουν αυτό. Η Μπαρτσελόνα που ήμουν εκεί το έκανε. Παίζαμε ίδια ώρα, μεσημέρια και μετά είχε ποδοσφαιρικό παιχνίδι που αν δεν μεσολαβούν, όπως σήμερα αρκετές ώρες μπορεί κάποιος να δει και τα δύο.

Ή με το κολυμβητήριο που θα γίνει να δει κάποιος την ομάδα πόλο που είναι πολύ δυνατή τόσο η ανδρική, όσο και η γυναικεία.

Θέλω να πω ότι είναι φανταστικό. Το μόνο που εύχομαι είναι να μπορώ να είμαι κι εγώ εδώ και να το ζήτω ως προπονητής, αλλά και ως προπονητής να μη το ζήσω θα έρχομαι ως φίλαθλος πια γιατί το νέο ΣΕΦ από κάτι μακέτες που έχω δει θα είναι εκπληκτικό».

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
5 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
3 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved