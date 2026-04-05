Μπαρτζώκας για ΣΕΦ: «Από μακέτες που είδα θα είναι εκπληκτικό»

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα με τη Μύκονο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις εξελίξεις με τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού. Το ΣΕΦ στο μπάσκετ, το νέο κολυμβητήριο που θα χτιστεί και το πλάνο αύξησης χωρητικότητας του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» επισήμανε πως εύχεται να το ζήσει ως προπονητής όλο αυτό, ενώ αποκάλυψε πως έχει δει μακέτες του νέου ΣΕΦ, για το οποίο το κράτος προκήρυξε διαγωνισμό ενεργειακής αναβάθμισης, με τα ταμεία του να επιβαρύνονται 25.000.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είναι φανταστικό. Απ’ ότι ξέρω πολύ μεγάλοι σύλλογοι όπως η Μπάγερν θέλουν να το κάνουν αυτό. Η Μπαρτσελόνα που ήμουν εκεί το έκανε. Παίζαμε ίδια ώρα, μεσημέρια και μετά είχε ποδοσφαιρικό παιχνίδι που αν δεν μεσολαβούν, όπως σήμερα αρκετές ώρες μπορεί κάποιος να δει και τα δύο.

Ή με το κολυμβητήριο που θα γίνει να δει κάποιος την ομάδα πόλο που είναι πολύ δυνατή τόσο η ανδρική, όσο και η γυναικεία.

Θέλω να πω ότι είναι φανταστικό. Το μόνο που εύχομαι είναι να μπορώ να είμαι κι εγώ εδώ και να το ζήτω ως προπονητής, αλλά και ως προπονητής να μη το ζήσω θα έρχομαι ως φίλαθλος πια γιατί το νέο ΣΕΦ από κάτι μακέτες που έχω δει θα είναι εκπληκτικό».