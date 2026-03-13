Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου
Οnsports Team 13 Μαρτίου 2026, 18:06
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Άρη (14/3, 18:15) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωση της ζητάει αναβολή στο ντέρμπι με τον Άρη για 20η αγωνιστική της GBL λόγω της δολοφονίας του φιλάθλου του Δικεφάλου στην Καλαμαριά, εκφράζοντας παράλληλα θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved