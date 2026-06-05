Το Λας Βέγκας στο πρόγραμμα της Formula 1 μέχρι το 2037

Το Γκραν Πρι του Λας Βέγκας εξασφάλισε την θέση του στο ημερολόγιο της Formula 1 τουλάχιστον μέχρι το 2037, υπογράφοντας δεκαετή επέκταση συμβολαίου, όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

Το Λας Βέγκας στο πρόγραμμα της Formula 1 μέχρι το 2037
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Ετσι τα ταχύτατα μονοθέσια θα συνεχίσουν να τρέχουν στους δρόμους της πρωτεύουσας των τυχερών παιχνιδιών, σ' έναν αγώνα που έχει γίνει ένας από τους πιο εμβληματικούς της σεζόν σε μόλις τρία χρόνια.

Ο συγκεκριμένος αγώνας, που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε Νοέμβριο, απέφερε περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια για την νότια Νεβάδα κατά την διάρκεια των τριών πρώτων διοργανώσεων. Εικόνες αυτοκινήτων της Formula 1 που επιταχύνουν κατά μήκος της Strip, της εμβληματικής λεωφόρου του Λας Βέγκας, έχουν ήδη γίνει viral, όπως και εκείνες του τέταρτου παγκόσμιου τίτλου του Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) το 2024, που προβάλλονται στη Σφαίρα, ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Formula 1 θα συνεχίσει να έρχεται στο Λας Βέγκας για πολλά χρόνια ακόμα. Από το ντεμπούτο της το 2023, αυτή η διοργάνωση ήταν εξαιρετική και γρήγορα έγινε ένας από τους αγαπημένους προορισμούς του αθλήματός μας. Είχε επίσης πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και τις κοινότητες», δήλωσε ο Στέφανο Ντομενικάλι, Διευθύνων Σύμβουλος της F1.

Η τέταρτη διοργάνωση του Grand Prix του Λας Βέγκας έχει προγραμματιστεί για τις 19-21 Νοεμβρίου και θα είναι ο 20ός από τους 22 αγώνες της σεζόν του 2026.

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