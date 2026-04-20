Σοκαρισμένος ο Φερστάπεν από θάνατο οδηγού στο Νίρμπρουργκρινγκ
Onsports Team 20 Απριλίου 2026, 11:20
AUTO MOTO

Σοκαρισμένος ο Φερστάπεν από θάνατο οδηγού στο Νίρμπρουργκρινγκ

Ο Ολλανδός συμμετείχε σε αγώνες αντοχής οι οποίοι σημαδεύτηκαν από σύγκρουση επτά οχημάτων, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Η Formula 1 θα συνεχιστεί τον Μάιο στις ΗΠΑ. Ο Μαξ Φερστάπεν μέχρι τότε δεν κάθισε να ξεκουραστεί. Προτίμησε να αγωνιστεί σε άλλες κατηγορίες. Δυστυχώς ήταν εκεί σε έναν αγώνα όπου σημαδεύτηκε από τραγικό δυστύχημα.

Στον αγώνα αντοχής στο Νίρμπρουργκρινγκ της Γερμανίας, ο Ολλανδός οδηγός συμμετείχε κανονικά. Εκεί, το Σάββατο (18/4) υπήρξε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επτά οχήματα. Με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός ανθρώπου 66 ετών. Ο λόγος για τον Γιούχα Μιέτινεν που οδηγούσε BMW.

O Φερστάπεν ήταν σοκαρισμένος και συγκλονισμένος από το γεγονός. Τοποθετήθηκε μάλιστα στα social media:

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάτι που όλοι αγαπάμε, αλλά σε στιγμές σαν κι αυτή μας υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι. Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Γιούχα».

Οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μετά από ενός λεπτού σιγή κατά τη διάρκεια του σχηματισμού στην γραμμή εκκίνησης.



EUROLEAGUE
Euroleague: Αυτοί σφυρίζουν το Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό για τα play in
10 λεπτά πριν Euroleague: Αυτοί σφυρίζουν το Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό για τα play in
AUTO MOTO
Σοκαρισμένος ο Φερστάπεν από θάνατο οδηγού στο Νίρμπρουργκρινγκ
26 λεπτά πριν Σοκαρισμένος ο Φερστάπεν από θάνατο οδηγού στο Νίρμπρουργκρινγκ
EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Η ημέρα που γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς»
43 λεπτά πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Η ημέρα που γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς»
ΣΠΟΡ
Νέα πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη
51 λεπτά πριν Νέα πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη
