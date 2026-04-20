Σοκαρισμένος ο Φερστάπεν από θάνατο οδηγού στο Νίρμπρουργκρινγκ

Onsports Team

Ο Ολλανδός συμμετείχε σε αγώνες αντοχής οι οποίοι σημαδεύτηκαν από σύγκρουση επτά οχημάτων, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Η Formula 1 θα συνεχιστεί τον Μάιο στις ΗΠΑ. Ο Μαξ Φερστάπεν μέχρι τότε δεν κάθισε να ξεκουραστεί. Προτίμησε να αγωνιστεί σε άλλες κατηγορίες. Δυστυχώς ήταν εκεί σε έναν αγώνα όπου σημαδεύτηκε από τραγικό δυστύχημα.

Στον αγώνα αντοχής στο Νίρμπρουργκρινγκ της Γερμανίας, ο Ολλανδός οδηγός συμμετείχε κανονικά. Εκεί, το Σάββατο (18/4) υπήρξε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επτά οχήματα. Με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός ανθρώπου 66 ετών. Ο λόγος για τον Γιούχα Μιέτινεν που οδηγούσε BMW.

O Φερστάπεν ήταν σοκαρισμένος και συγκλονισμένος από το γεγονός. Τοποθετήθηκε μάλιστα στα social media:

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάτι που όλοι αγαπάμε, αλλά σε στιγμές σαν κι αυτή μας υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι. Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Γιούχα».

Οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μετά από ενός λεπτού σιγή κατά τη διάρκεια του σχηματισμού στην γραμμή εκκίνησης.