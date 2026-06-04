· Ρεάλ Μαδρίτης

«Συνεχίζει στη Euroleague η Ρεάλ»

Δημοσιεύματα της Ισπανίας θέλουν τη «Βασίλισσα» να υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Euroleague αλλά μόνο για έναν χρόνο.

«Συνεχίζει στη Euroleague η Ρεάλ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Euroleague θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με δημοσιεύματα της Ισπανίας, αλλά υπάρχει και ένας… αστερίσκος.

Όπως αναφέρει η «AS», οι Μαδριλένοι θα παίξουν και την επόμενη χρονιά στη διοργάνωση, χωρίς όμως να υπογράψουν το πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Euroleague, κάτι που τους επιτρέπει να αποχωρήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Αιτία είναι φυσικά η έναρξη του NBA Europe, με τη Ρεάλ να έχει εκφράσει ανοικτά το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στη νέα λίγκα κι απλώς να μένει στην Euroleague για ακόμα μία σεζόν, μέχρι να πάρει την οριστική της απόφαση.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:02 EUROLEAGUE

«Συνεχίζει στη Euroleague η Ρεάλ»

11:59 BET ON

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

11:36 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Να ζητηθεί έκθεση για την εντιμότητα του ελληνικού μπάσκετ»

11:29 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Φόστερ στα γκαρντ

11:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επαφή με την πλευρά του Γκαστόν Μπεντεντέτι σύμφωνα με τους Αργεντινούς

11:04 NBA

Σίλβερ: «Συζητάμε με Euroleague, θα προχωρήσουμε είτε έτσι, είτε αλλιώς»

10:35 ONSPORTS

Η… εν κρυπτώ ανακοίνωση της ΚΕΔ που εκθέτει την ήδη εκτεθειμένη ΕΟΚ

10:30 OPINION

Κλαίει το μπάσκετ, ντράπηκε και η ντροπή

10:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ξέσπασμα Παρθενόπουλου: «Φτάνει πια, όλοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

09:47 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες παραμονής Γιάρεμτσουκ στην Λιόν

09:29 NBA

Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 95-105: Το break των Νεοϋορκέζων στο Σαν Αντόνιο

09:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο… μικροσκόπιο οι διαιτησίες Παναγιωταρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας