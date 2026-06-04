«Συνεχίζει στη Euroleague η Ρεάλ»

Στη Euroleague θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με δημοσιεύματα της Ισπανίας, αλλά υπάρχει και ένας… αστερίσκος.

Όπως αναφέρει η «AS», οι Μαδριλένοι θα παίξουν και την επόμενη χρονιά στη διοργάνωση, χωρίς όμως να υπογράψουν το πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Euroleague, κάτι που τους επιτρέπει να αποχωρήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Αιτία είναι φυσικά η έναρξη του NBA Europe, με τη Ρεάλ να έχει εκφράσει ανοικτά το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στη νέα λίγκα κι απλώς να μένει στην Euroleague για ακόμα μία σεζόν, μέχρι να πάρει την οριστική της απόφαση.