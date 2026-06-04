Παναθηναϊκός AKTOR: Σενάριο για Φρανσίσκο

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό AKTOR προκύπτει από την Ισπανία, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «encestando» παρουσιάζει ως πιθανότερη εξέλιξη την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού» από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και υποστηρίζει ότι ο Σέρβος προπονητής έχει ήδη καταθέσει τις πρώτες εισηγήσεις του για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Μεταξύ των παικτών που φέρεται να έχει ξεχωρίσει βρίσκεται και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις μετά το τέλος της σεζόν και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Ομπράντοβιτς φέρεται να βλέπει στο πρόσωπο του Φρανσίσκο τον παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά, στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του για την επόμενη σεζόν και ο έμπειρος Σέρβος προπονητής φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος, ωστόσο στην Ελλάδα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να ηγείται του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μια λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο πόιντ γκαρντ που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχθεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Βιλερμπάν και η Ντουμπάι BC».