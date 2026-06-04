Παναθηναϊκός AKTOR: Σενάριο για Φρανσίσκο
Ισπανικό δημοσίευμα συνδέει τον Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενόψει της νέας σεζόν.
Νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό AKTOR προκύπτει από την Ισπανία, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών.
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «encestando» παρουσιάζει ως πιθανότερη εξέλιξη την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού» από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και υποστηρίζει ότι ο Σέρβος προπονητής έχει ήδη καταθέσει τις πρώτες εισηγήσεις του για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Μεταξύ των παικτών που φέρεται να έχει ξεχωρίσει βρίσκεται και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις μετά το τέλος της σεζόν και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Ομπράντοβιτς φέρεται να βλέπει στο πρόσωπο του Φρανσίσκο τον παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Αναλυτικά, στο δημοσίευμα αναφέρεται:
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του για την επόμενη σεζόν και ο έμπειρος Σέρβος προπονητής φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος, ωστόσο στην Ελλάδα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να ηγείται του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μια λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο πόιντ γκαρντ που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχθεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Βιλερμπάν και η Ντουμπάι BC».