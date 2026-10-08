Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε, ο Λιθουανός τεχνικός μιλάει ζωντανά στο ΜΠΙΦ για την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, την νέα σεζόν και την Ελλάδα.

Ιδιαιτέρως «πλούσιο» αναμένεται να είναι και σήμερα «Το Μπιφ» με τους Ηλία Λαλιώτη, Γιώργο Κυριακόπουλο, Βαγγέλη Πάτα και Γιάννη Κουβόπουλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν θα είναι άλλος από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε θα μιλήσει για την νέα σεζόν.

Επίσης, όλα τα τελευταία νέα για τη μεγάλη «μάχη» της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και όλη η αθλητική επικαιρότητα στο… πιάτο σας.

Συντονιστείτε στις 13:45 ακριβώς…