Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/06) - «Μαρτίν» για Παναθηναϊκό

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (28/06). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/06) - «Μαρτίν» για Παναθηναϊκό
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Τις επόμενες κινήσεις του στο μεταγραφικό... παζάρι του καλοκαιριού ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ψηλά στην λίστα του τον Μαρτίν της Τζιρόνα, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η Λέστερ δεν κάνει... πίσω για τον Γένσεν.

Από εκεί και πέρα, «Διπλό ναι» φέρεται πως εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, μια και υπάρχει συμφωνία τόσο για τον Ζοέλ Ρόκα, όσο και για τον Στάνιτς, τη στιγμή που «Κιτρινίζει όλη η Ελλάδα» με το τουρ της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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