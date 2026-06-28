Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/06) - «Μαρτίν» για Παναθηναϊκό

Τις επόμενες κινήσεις του στο μεταγραφικό... παζάρι του καλοκαιριού ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ψηλά στην λίστα του τον Μαρτίν της Τζιρόνα, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η Λέστερ δεν κάνει... πίσω για τον Γένσεν.

Από εκεί και πέρα, «Διπλό ναι» φέρεται πως εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, μια και υπάρχει συμφωνία τόσο για τον Ζοέλ Ρόκα, όσο και για τον Στάνιτς, τη στιγμή που «Κιτρινίζει όλη η Ελλάδα» με το τουρ της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.