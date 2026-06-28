Ολυμπιακός: «Πατάει» Αθήνα ο Κάρμο - Λεπτομέρειες για την επιστροφή του

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, αφού τα έχει βρει σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» και θα ενισχύσει το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Νταβίντ Κάρμο θα φτάσει τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα και την Αθήνα, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή του στον σύλλογο του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ο Ανγκολέζος αριστεροπόδαρος στόπερ αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06) στις 05:10 με πτήση μέσω Λισαβόνας. Εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.