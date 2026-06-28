Τα signature Skechers του OG Anunoby είναι πιο ωραία από ό,τι είχαμε φανταστεί

Όταν ένας παίκτης κατακτά το πρώτο του πρωτάθλημα, συνήθως γίνεται κομμάτι της ιστορίας του NBA. Ο OG Anunoby κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο. Πέρα από το να πετύχει το πιο ιστορικό καλάθι στη σύγχρονη ιστορία των New York Knicks, κατάφερε να αποκτήσει και το πρώτο του signature sneaker.

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Όταν λοιπόν, σας γράφαμε πριν λίγες βδομάδες ότι η Skechers ετοιμάζει στον Βρετανό ένα παπούτσι-φόρο τιμής στη φετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα των New York Knicks, δεν είχαμε φανταστεί ότι θα ήταν τόσο ωραίο.

Η εταιρία, λοιπόν, παρουσίασε επίσημα το SKX Nexus "NYC Blue" PE Limited Edition, μια συλλεκτική έκδοση εμπνευσμένη από το ζευγάρι που φορούσε ο φόργουορντ των New York Knicks στη διάρκεια των φετινών NBA Finals και μπορούμε να πούμε ότι κουβαλά πολλά παραπάνω, από ότι -ενδεχομένως- και ο ίδιος περίμενε.

Δεν πρόκειται για ακόμα ένα χρωματικό συνδυασμό που απλώς συνοδεύει μια νέα κυκλοφορία, καθώς το συγκεκριμένο sneaker είναι αφιερωμένο στη στιγμή που ουσιαστικά «κλείδωσε» τον τίτλο για τους Knicks.

Μπλε, πορτοκαλί και... Madison Square Garden

Το NYC Blue δεν δυσκολεύεται να προδώσει την έμπνευσή του. Το μπλε και το πορτοκαλί των Knicks κυριαρχούν στον σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα μπασκετικό sneaker που μπορεί να φορεθεί εξίσου εύκολα εντός και εκτός παρκέ.

Η χαμηλή γραμμή, το mesh επάνω μέρος για καλύτερο αερισμό, η ενισχυμένη στήριξη στον αστράγαλο, η torsion plate για μεγαλύτερη σταθερότητα και η εξωτερική σόλα από καουτσούκ Goodyear συνθέτουν ένα παπούτσι που δεν επενδύει μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στις επιδόσεις.

Άλλωστε, η Skechers έχει επενδύσει σοβαρά στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και ο Anunoby αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα του brand.

Ένα συλλεκτικό sneaker με ιστορία

Τα signature παπούτσια αποκτούν πραγματική αξία όταν συνδέονται με μια ιστορία και εδώ που τα λέμε δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη αφετηρία από ένα πρωτάθλημα NBA και μια φάση που θα προβάλλεται για χρόνια στα highlights των Knicks.

Το SKX Nexus "NYC Blue" PE Limited Edition διατίθεται ήδη για προπαραγγελία, με τιμή που ξεκινά από τα 100 δολάρια, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα προσιτό για τα δεδομένα ενός signature basketball sneaker.

Για τους φίλους των Knicks είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, για τους sneakerheads είναι μια limited έκδοση με ισχυρό συλλεκτικό ενδιαφέρον. Όσο για όλους τους υπόλοιπους; Είναι ίσως η πιο όμορφη μπασκετική κυκλοφορία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Skechers.