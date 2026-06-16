Το signature παπούτσι του O.G. Anunoby είναι για εκείνους που θέλουν να είναι clutch

Τα Skechers του «αόρατου» MVP των πρωταθλητών του ΝΒΑ, φέρουν πλέον την υπογραφή του. Και του αξίζει.

Χρήστος Κάβουρας

Το signature παπούτσι του O.G. Anunoby είναι για εκείνους που θέλουν να είναι clutch
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Αν δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -κυρίως να μάθουμε να προφέρουμε το όνομά του- ενδεχομένως ο O.G. Anunoby να ήταν αυτή τη στιγμή το πιο… περίτεχνο επίθετο σε όλο το ΝΒΑ.

Πέρα όμως αυτού, ο φόργουορντ των New York Knicks, ο τύπος που υπέγραψε την θρυλική ανατροπή των Νεοϋορκέζων στο Game 4 του Madison Square με την τάπα στον D’Aaron Fox και το tip in στο φινάλε, δεν είναι πλέον ένα όνομα που σου προκαλεί γέλωτα, αλλά ένας τύπος που όλοι παραδέχονται.

Ακόμα και όσοι απορούσαν όταν πριν ενάμιση περίπου χρόνο οι Knicks είχαν ανταλλάξει το (άλλοτε) μέλλον τους, RJ Barrett στους Raptors για τον αμυντικογενή παίκτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον βλέπουν ότι κάθε ομάδα θέλει έναν τόσο αξιόπιστο 3D παίκτη στο ρόστερ της.

Και για αυτό τον λόγο, η Skechers, η εταιρία παπουτσιών με την οποία συνεργάζεται θα πάει ένα βήμα παραπέρα τη μεταξύ τους συνεργασία, φτιάχνοντάς το δικό του μπασκετικό παπούτσι. Αυτό συνέβη καθώς είναι ο πρώτος αθλητής Skechers που κέρδισε ποτέ δαχτυλίδι του ΝΒΑ, και εδώ που τα λέμε θα ήταν εντελώς άδικο αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο.

Δεν ξέρουμε αν τελικά θα είναι σαν αυτό που ήδη φορούσε στους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ, εμείς ποντάρουμε ότι σίγουρα θα είναι αρκετά αναβαθμισμένα. Είναι άλλωστε τα παπούτσια του O. G. Anunοby, όχι κανενός τυχαίου.

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