Δείτε το νικητήριο καλάθι του Όου Τζι Ανουνόμπι στο Game 4 των NBA Finals , ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς.

Οι Νικς επέστρεψαν από διαφορά 29 πόντων, νίκησαν 107-106 τους Σπερς και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου.

Η Νέα Υόρκη πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των NBA Finals.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πέτυχε το νικητήριο καλάθι 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν ακολούθησε το άστοχο τρίποντο του Τζέιλεν Μπράνσον κι έστειλε την μπάλα στο καλάθι, ολοκληρώνοντας μία ιστορική ανατροπή που έδωσε στους Νικς προβάδισμα 3-1 στη σειρά των τελικών.