ΠΑΟΚ: Ανακοινώνεται ο Ελουστόντο - «Στροφή» σε Χατζηδιάκο, Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Άριτζ Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός, που μέχρι πρότινος φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Σοσιεδάδ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκαν στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απομένουν πλέον οι τελευταίες διαδικασίες, ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι, ακολουθώντας την αποστολή της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Μετά την υπόθεση του Ελουστόντο, οι Θεσσαλονικείς επικεντρώνουν την προσοχή τους στον Παντελή Χατζηδιάκο. Η Κοπεγχάγη εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα διεθνούς αμυντικού και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ολοκληρώσει το συντομότερο τις επαφές, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το κέντρο της άμυνάς του.

Στη μεταγραφική ατζέντα του συλλόγου παραμένει και η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι «ασπρόμαυροι» εξακολουθούν να εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή, ωστόσο η οικονομική διαφορά με την Άουγκσμπουργκ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο, καθώς οι απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας παραμένουν υψηλές.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξετάζει και άλλες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ, με τον μέσο Σανταμαρία να εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ομάδας.