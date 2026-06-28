Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τέλος ο Κλαρκ από την Σκωτία μετά τον αποκλεισμό

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας αποτελεί ο Στιβ Κλαρκ, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Ο 62χρονος προπονητής ολοκληρώνει μια επταετή θητεία, κατά την οποία έγινε ο πιο επιτυχημένος τεχνικός στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Υπό την καθοδήγησή του, η Σκωτία επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια, ενώ παράλληλα εξασφάλισε δύο διαδοχικές συμμετοχές σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Σκωτία τερμάτισε στην τρίτη θέση του 3ου ομίλου, πίσω από τις ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση, ωστόσο δεν βρέθηκε ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης που συνέχισαν στη φάση των νοκ άουτ. Στον όμιλο αντιμετώπισε την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.

Σε ανακοίνωσή της, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας ανέφερε:

«Ο πιο επιτυχημένος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας αποφάσισε να ολοκληρώσει την επταετή παρουσία του στον πάγκο, μετά την επιβεβαίωση του αποκλεισμού της Σκωτίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάιο ο Κλαρκ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ενώ επρόκειτο να οδηγήσει τη Σκωτία και στο Euro 2028, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Βρετανία και η Ιρλανδία.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Σκωτσέζος τεχνικός στάθηκε κυρίως στους ποδοσφαιριστές του.

«Το πιο συγκινητικό κομμάτι αυτού του αποχαιρετισμού αφορά τους ποδοσφαιριστές μου, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε ζήσει όλες αυτές τις στιγμές που συλλέξαμε από το 2019 μέχρι σήμερα.

Αξίζουν κάθε έπαινο και κάθε αποθέωση που λαμβάνουν και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο προπονητής τους.

Σας ευχαριστώ για όλα και εύχομαι καλή επιτυχία στον διάδοχό μου».