Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η αντίδραση Κριστιάνο μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έστειλε το μήνυμά του μετά το 0-0 των Ιβήρων κόντρα στην Κολομβία. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η αντίδραση Κριστιάνο μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας
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Η Πορτογαλία έμεινε στο 0-0 με την Κολομβία, έχασε την πρωτιά του ομίλου και πλέον καλείται να ξεπεράσει τα εμπόδια της Κροατίας και πιθανότατα της Ισπανίας.

Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μονοπάτι για τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Στη φάση των «32» οι Ίβηρες θα αντιμετωπίσουν την Κροατία, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης είναι πολύ πιθανό να βρουν απέναντί τους την Ισπανία στη φάση των «16».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Συνεχίζουμε ενωμένοι», έγραψε ο 41χρονος σούπερ σταρ σε ανάρτησή του στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DaHK9xPiMtK/

Με βάση τη διαμόρφωση του ταμπλό, ο CR7 μπορεί πλέον να τεθεί αντιμέτωπος με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι μόνο σε ένα πιθανό τελικό του Μουντιάλ 2026.

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