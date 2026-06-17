Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (17/06) - «"Ναι" σε όλα στον Ζοτς»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (17/06). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (17/06) - «"Ναι" σε όλα στον Ζοτς»
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Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες στον Παναθηναϊκό AKTOR όσον αφορά στο θέμα του προπονητή, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί τον βασικό… στόχο. Μάλιστα, οι «πράσινοι» έχουν… πει «"Ναι" σε όλα στον Ζοτς» και είναι αισιόδοξοι.

Από εκεί και πέρα, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει «Καμαρά και Μαρτίν στη λίστα» με τον Γάλλο μέσο να… πλησιάζει στο Κορωπί, όπου έγινε η πρώτη γνωριμία του Νίστρουπ με τους παίκτες του «τριφυλλιου».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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