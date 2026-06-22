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Στο πλευρό του Ντοκού ο Γουότκινς για την απόφαση να αποχωρήσει από το Μουντιάλ 2026

Ο Όλι Γουότκινς υπερασπίστηκε τον Ζερεμί Ντοκού, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο, για να είναι δίπλα στη σύζυγό του στη γέννηση του παιδιού τους.

Στο πλευρό του Ντοκού ο Γουότκινς για την απόφαση να αποχωρήσει από το Μουντιάλ 2026
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Την απόφαση του Ζερεμί Ντοκού να αποχωρήσει από την αποστολή του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, για να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του, ενόψει της γέννησης του παιδιού τους υπερασπίστηκε ο Όλι Γουότκινς.

Ο επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας, ο οποίος είναι ήδη πατέρας δύο παιδιών, πήρε δημόσια θέση υπέρ του Βέλγου εξτρέμ, απαντώντας παράλληλα στην κριτική που δέχθηκε η επιλογή του να αφήσει τη διοργάνωση για οικογενειακούς λόγους.

Το θέμα προέκυψε μετά από σχόλια της παρουσιάστριας της L'Équipe TV, Φρανς Πιερόν, η οποία χαρακτήρισε τη στιγμή του τοκετού «αποκρουστική, όπου ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Όσα δήλωσε ο Γουότκινς:

«Καταρχάς, το «αποκρουστικό» δεν είναι τρόπος να περιγράψεις μια γέννηση. Συμβαίνει μόνο μία φορά, η γέννηση του πρώτου σου παιδιού. Το να φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο είναι ευλογία και δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία.

Υπάρχουν πολλές φορές μέσα στη σεζόν που είσαι μακριά από την οικογένεια και τους φίλους σου και είναι πολύ δύσκολο. Το να χάσεις μια τέτοια στιγμή θα ήταν σκληρό. Καταλαβαίνω απόλυτα από πού έρχεται (ο Ντόκου). Έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει και να είναι εκεί.

Είμαστε προνομιούχοι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας και είμαι σίγουρος ότι θα έχει όλη την υποστήριξη για να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να είναι δίπλα στη σύντροφό του και μετά να επιστρέψει στην ομάδα. Οπότε δεν είναι δουλειά κανενός άλλου. Αν το κάνει, είναι απολύτως σωστό. Θα ήθελα να το κάνω. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα».

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Στο πλευρό του Ντοκού ο Γουότκινς για την απόφαση να αποχωρήσει από το Μουντιάλ 2026

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