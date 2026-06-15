Μουντιάλ 2026, Βέλγιο: Ο Ντοκού θέλει να ταξιδέψει στην Αγγλία για τη γέννηση του παιδιού του

Στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρίχνεται το Βέλγιο (15/6, 22:00), αντιμετωπίζοντας στο Σιάτλ την Αίγυπτο, και φιλοδοξεί να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Αν τα καταφέρει, είναι πολύ πιθανό να δώσει κάποιο καθοριστικό νοκ-άουτ ματς χωρίς έναν βασικό ποδοσφαιριστή του.

Ο Ζερεμί Ντοκού βρίσκεται με την αποστολή στις ΗΠΑ, αλλά το μυαλό του είναι πίσω στη σύζυγό του Σιρίν, που ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί τους.

Όπως δήλωσε στα βελγικά ΜΜΕ ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, η γυναίκα του είναι προγραμματισμένο να γεννήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, διάστημα στο οποίο είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Εξαρτάται πότε θα γίνει, αλλά είναι το πρώτο παιδί μου και σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί. Αν με ρωτάτε τι θέλω, η απάντηση είναι ότι κανείς δεν θέλει να λείπει από τη γέννηση του πρώτου παιδιού του. Ξέρω όμως ότι το ποδόσφαιρο περιλαμβάνει και πολλές άλλες παραμέτρους. Ξέρω ότι η ομοσπονδία στηρίζει τους παίκτες της και αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε» δήλωσε ο Ντοκού.

Η Σιρίν πρόκειται να γεννήσει στην Αγγλία και, σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, είναι πιθανό να ναυλωθεί ιδιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να μπορέσει ο 24χρονος επιθετικός να ταξιδέψει και να βρεθεί στο πλευρό της.

Σε ανάλογο δίλημμα βρίσκεται και ο αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων», Μπράντον Μέχελε, του οποίου η σύζυγος πρόκειται να γεννήσει μία εβδομάδα αργότερα από τη Σιρίν Ντοκού.