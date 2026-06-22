Απόθεωση από τη Euroleague στον Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο και οι τίτλοι πάνε χέρι-χέρι» (vid)
Η Euroleague έκανε αναδρομή στην τεράστια καριέρα του Ζοτς.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και πάλι... σπίτι του, με τον Σέρβο προπονητή να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR για την επόμενη τριετία.
Η μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί από τη Euroleaue, η οποία γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του.
Η ανάρτηση της Euroleague
«Ο Ζέλικο και οι τίτλοι πάνε χέρι-χέρι.
Τώρα πίσω στο κλαμπ και στην πόλη όπου έχτισε μια δυναστεία, αναβιώστε μερικές από τις πιο αξέχαστες ανυψώσεις τροπαίων του από τη σύγχρονη εποχή της EuroLeague».