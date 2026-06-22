· Παναθηναϊκός

«Τρέλα» για Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις θύρες στο «T-Center»

«Πανικός» στο Telekom Center Athens για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

«Τρέλα» για Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις θύρες στο «T-Center»
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Σε ατμόσφαιρα γιορτής και έντονης συγκίνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για τον προπονητή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην ιστορία του συλλόγου.

Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο των «πράσινων» έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων των «πράσινων», οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο Telekom Center Athens για να τον καλωσορίσουν ξανά στην ομάδα.

Μάλιστα, η Θύρα 13 απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να συγκεντρωθεί στο T-Center, με στόχο να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και να αποδοθεί η αναγνώριση που αρμόζει στον πολυνίκη προπονητή.

Το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, ώστε η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε στο άνοιγμα των θυρών, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο και να συμμετάσχουν στην υποδοχή του Ζοτς.

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