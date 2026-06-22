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Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε σπίτι του! (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε στο «Τ-Center».

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε σπίτι του! (vid)
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Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Σέρβο προπονητή να βρίσκεται ήδη στο «T-Center» λίγη ώρα πριν από την επίσημη παρουσίασή του από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, ωστόσο ο Ζοτς έφτασε στις εγκαταστάσεις περίπου μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από τη συνέντευξη Τύπου και την επίσημη έναρξη της νέας του θητείας στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Ο πολυνίκης τεχνικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά την άφιξή του, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και πειράγματα με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή το θετικό κλίμα που επικρατεί ενόψει της επιστροφής του.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του γηπέδου, όπου είχε προγραμματισμένες συναντήσεις με στελέχη της ομάδας, πριν παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους φίλους του συλλόγου.

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