Ηρακλής: Αυτά τα φιλικά θα δώσει στην Ιταλία

Στην Ιταλία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Ηρακλή, με τον «Γηραιό» να ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσουν επί ιταλικού εδάφους, απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου, όταν ο Ηρακλής θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μπολόνια, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ που θα προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 29 Ιουλίου, οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Παλέρμο, συνεχίζοντας το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων με ομάδες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Στις αρχές Αυγούστου οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν το τρίτο τους φιλικό, με αντίπαλο είτε τη Βερόνα είτε την Πάρμα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος των ιταλικών συλλόγων.

Το τελευταίο και χρονικά πιο κοντινό τεστ πριν την ολοκλήρωση της προετοιμασίας έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου, με αντίπαλο την Κρεμονέζε.

Η ανακοίνωση

«Με τον ΗΡΑΚΛΗ στην Ιταλία…

Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ιταλία.

25 Ιουλίου: Μπολόνια

29 Ιουλίου: Παλέρμο

1 ή 2 Αυγούστου: Ελλάς Βερόνα ή Πάρμα 1913 (θα ανακοινωθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες)

6 Αυγούστου: Κρεμονέζε

Απέναντι σε ιστορικούς συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Ηρακλής θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους αγώνες θα ανακοινωθούν προσεχώς».