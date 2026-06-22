· Εφές Αναντόλου

Ανατολού Εφές: Τέλος ο Πουαριέ

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βενσάν Πουαριέ ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές.

Ανατολού Εφές: Τέλος ο Πουαριέ
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Ο Βενσάν Πουαριέ στάθηκε άτυχος στα ημιτελικά των playoffs του τουρκικού πρωταθλήματος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8-9 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τουλάχιστον το πρώτο μισό της νέας σεζόν.

Η Εφές ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πουαριέ, έπειτα από δύο χρόνια. Ο 32χρονος ψηλός ολοκλήρωσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά παιχνίδι, σε 18 λεπτά συμμετοχής.

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