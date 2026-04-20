Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/04) - «Αετοί τίτλου»

Τον ρόλο του φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου επιβεβαίωσε η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των «Δικέφαλων» και οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δείχνουν πως είναι «Αετοί τίτλου».

Παράλληλα, «ζωντανός» στη «μάχη» του πρωταθλήματος έμεινε και ο Ολυμπιακός μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και έδειξε ότι είναι «Θρύλος ξανά».