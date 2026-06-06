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Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα για τον Παναθηναϊκό και τον Σάββα Αρώνη – Το video της ντροπής

Με χυδαίο τρόπο ο προπονητής του Ολυμπιακού έβριζε χυδαία τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Σάββα Αρώνη που έσπευσε να τον βάλει στη θέση του, απαιτώντας να μιλάει καλύτερα. 

Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα για τον Παναθηναϊκό και τον Σάββα Αρώνη – Το video της ντροπής
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Οι καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποδείχθηκαν πέρα για πέρα αληθινές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε το video της απόλυτης ντροπής για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο οποίος αμέσως μετά το Game 2 των τελικών στο T-Center, έβριζε χυδαία τον Παναθηναϊκό, τους οπαδούς του και στο τέλος τον Σάββα Αρώνη που έσπευσε να τον βάλει στη θέση του, απαιτώντας να μιλά καλύτερα.

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, αναφέρει:

«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».

Στο video ακούγεται ο εξής διάλογος, το λιγότερο ντροπιαστικός για τον προπονητή του Ολυμπιακού:

Μπαρτζώκας: Μουν…..α γ…..ω το σπίτι σας

Αρώνης: Μίλα καλύτερα

Μπαρτζώκας: Όχι δεν μιλάω καλύτερα

Αρώνης:΅Να σέβεσαι την ομάδα και εμάς μας βρίζουν.

Μπαρτζώκας: Στα αρ……α μου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλιστα, αποκάλυψε και ετοιμάζεται βίντεο με το σύνολο των προκλητικών συμπεριφορών του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έμειναν ατιμώρητες.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Επίσης, εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ, σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά.

Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

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