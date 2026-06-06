Σημαντικό επίτευγμα για τον Βασίλη Τολιόπουλο: Έσπασε το φράγμα των 2.000 πόντων στην GBL!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της GBL, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν σε 1-1 τη σειρά και να υπερασπίζονται το «Τ-Center».

Εκ των πρωταγωνιστών και «x-factor» που οδήγησαν στη νίκη το «τριφύλλι» ήταν και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο διεθνής γκαρντ πανηγύρισε διπλά, καθώς πέρα από τη νίκη της ομάδας του, έγραψε ιστορία σε προσωπικό επίπεδο. Ο 29χρονος γκαρντ χρειαζόταν μόλις έναν πόντο πριν από το τζάμπολ του αγώνα για να φτάσει τους 2.000 στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Σημειώνοντας 7 πόντους, έφτασε συνολικά τους 2.006 πόντους σε 260 παιχνίδια στην καριέρα του στη GBL, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του όλα αυτά τα χρόνια στα ελληνικά παρκέ.

Από το σύνολο της καριέρας του, ο Τολιόπουλος έχει σημειώσει τους 174 πόντους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ η πιο παραγωγική του θητεία παραμένει αυτή στον Άρη.

Οι πόντοι του Τολιόπουλου ανά ομάδα:

Άρης: 1.188

Ιωνικός Νίκαιας: 209

Παναθηναϊκός: 174

ΠΑΟΚ: 145

Ολυμπιακός: 132

ΑΕΚ: 86

Κολοσσός Ρόδου: 65

Ίκαρος Χαλκίδας: 7

ΣΥΝΟΛΟ: 2.006