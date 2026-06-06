«Ο Ματσάρι θέλει τον Ζερμπίν στον Ηρακλή»

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη εισηγηθεί μία μεταγραφική κίνηση από την πατρίδα του. Ο λόγος για τον Αλέσιο Ζερμπίν, ο οποίος ανήκει στη Νάπολι και φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ματσάρι για την ενίσχυση του ρόστερ του «Γηραιού».

Ο 27χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Κρεμονέζε, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές της ομάδας. Συνολικά κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας τρεις ασίστ.