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«Ο Ματσάρι θέλει τον Ζερμπίν στον Ηρακλή»

Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Ζερμπίν, όπως αναφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

«Ο Ματσάρι θέλει τον Ζερμπίν στον Ηρακλή»
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Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη εισηγηθεί μία μεταγραφική κίνηση από την πατρίδα του. Ο λόγος για τον Αλέσιο Ζερμπίν, ο οποίος ανήκει στη Νάπολι και φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ματσάρι για την ενίσχυση του ρόστερ του «Γηραιού».

Ο 27χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Κρεμονέζε, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές της ομάδας. Συνολικά κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας τρεις ασίστ.

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