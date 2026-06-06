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Παραμένει στον Παναθηναϊκό η Χατζηλεοντή - Υπέγραψε διετές συμβόλαιο

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή θα παραμείνει για δύο χρόνια ακόμα στον Παναθηναϊκό.

Παραμένει στον Παναθηναϊκό η Χατζηλεοντή - Υπέγραψε διετές συμβόλαιο
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή για ακόμα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η διεθνής φόργουορντ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή στο www.pao1908.com η Ιωάννα Χατζηλεοντή ανέφερε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Σύλλογος και η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία πάνω από όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους"».

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