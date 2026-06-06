Το Ιράν καταγγέλει «διακριτική μεταχείριση» για τις βίζες

«Γιατί δεν λέτε ότι οι βίζες απορρίφθηκαν σε ένα μεγάλο μέρος της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου, των τεχνικών συμβούλων και άλλων ατόμων που είναι αναπόσπαστα μέλη της εθνικής ομάδας;» αναφέρεται σε ανάρτηση της ιρανικής πρεσβείας στην Τουρκία στο X, χαρακτηρίζοντας τις αρνήσεις «το υψηλότερο επίπεδο σκόπιμης διάκρισης» εις βάρος του Ιράν.

Πρόκειται για απάντηση σε μια δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η ιρανική ομάδα είχε λάβει τις βίζες της για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εθνική ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει τον πρώτο της αγώνα στη διοργάνωση στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με πολλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού ιστότοπου Varzesh3, δεν έχει δοθεί βίζα ούτε στον πρόεδρο της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ. Η ιρανική αποστολή βρίσκεται στην Τουρκία και αναμένεται ν' αναχωρήσει σήμερα για την Ισπανία, πριν «πετάξει» για το Μεξικό, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο.

Το Ιράν ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η συμμετοχή του αμφισβητήθηκε μετά την έναρξη των ισραηλινο-αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την έγκριση βίζας ανάγκασε την ομάδα να μεταφέρει το προπονητικό της κέντρο από το Τουσόν της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της χορήγησης βίζας στους Ιρανούς παίκτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ίσχυε από τις 8 Απριλίου.